Knaus Tabbert Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Diskussionen rund um Knaus Tabbert auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Knaus Tabbert bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Knaus Tabbert-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49,4 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt bei 44,6 EUR, was einer Abweichung von -9,72 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 42,17 EUR, was einer Abweichung von +5,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Knaus Tabbert-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den weichen Faktor des Sentiments und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Knaus Tabbert-Aktie zeigt einen Wert von 24, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 45,75, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Knaus Tabbert.