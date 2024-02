Knaus Tabbert Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Anlegerdiskussionen über Knaus Tabbert auf Social-Media-Plattformen spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen derzeit als "neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Knaus Tabbert laut unserer Redaktion angemessen mit "neutral" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Knaus Tabbert derzeit als "schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 49,15 EUR, während der Aktienkurs bei 39,95 EUR um -18,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 42,49 EUR, was einer Abweichung von -5,98 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 69,09, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt, während der RSI25 bei 74,46 liegt und eine "schlechte" Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung und das Interesse rund um Knaus Tabbert haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweisen. Auch die Anzahl der Beiträge zu dem Unternehmen zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "schlechten" Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Knaus Tabbert daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "schlecht".