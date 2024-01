Knaus Tabbert Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Stimmungen und dem Buzz um bestimmte Aktien. Diskussionen in sozialen Medien und die Häufigkeit von Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Knaus Tabbert wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Für Knaus Tabbert wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 16,23 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen überverkauften Wert von 27,87, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 49,5 EUR für den Schlusskurs der Knaus Tabbert-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47 EUR, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 42,15 EUR, was zu einer positiven Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält Knaus Tabbert daher eine neutrale Bewertung aus der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Knaus Tabbert wurde in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion festgestellt, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Dementsprechend erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren eine neutrale bis leicht positive Bewertung für Knaus Tabbert, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, technischer Analyse und dem Relative Strength Index.