Knaus Tabbert Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Knaus Tabbert eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Knaus Tabbert daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Knaus Tabbert ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Knaus Tabbert-Aktie ein Durchschnitt von 49,37 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39,35 EUR, was einem Unterschied von -20,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Knaus Tabbert liegt aktuell bei 73,68 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 liegt bei 56,16, was eine neutrale Einschätzung ergibt. Insgesamt erhält das Knaus Tabbert-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.