Knaus Tabbert Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für die Knaus Tabbert Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 60 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI der Knaus Tabbert Aktie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit um -12,79 Prozent über dem GD200 (49,71 EUR) liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 42,4 EUR, was einer Abweichung von +2,24 Prozent entspricht und somit als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Knaus Tabbert neutral sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung auf dieser Basis.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Knaus Tabbert. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Knaus Tabbert daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Knaus Tabbert Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.