Knaus Tabbert Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Knaus Tabbert wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 48,81 EUR, während der Aktienkurs bei 43,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,49 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 42,6 EUR, was einer Abweichung von +1,41 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Knaus Tabbert eingestellt waren. Es gab 12 Tage lang keine negativen Diskussionen, und nur an zwei Tagen waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Knaus Tabbert daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Knaus Tabbert auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 29,87 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 44,49, was darauf hindeutet, dass Knaus Tabbert weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Knaus Tabbert in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Aktie erhält dafür eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird Knaus Tabbert auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.