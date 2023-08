Knaus Tabbert-Aktie: Fahrt die Rallye fort?

Nach einem knappen siebenprozentigen Rückgang in den letzten vier Wochen verzeichnete die Knaus Tabbert-Aktie am Dienstagmorgen einen Anstieg von nahezu drei Prozent. Seit Jahresbeginn konnte das Wertpapier des Campingfahrzeugherstellers fast 70 Prozent an Wert gewinnen. Lässt sich ein Fortfahren der Rallye bei Knaus Tabbert beobachten?

Anhaltendes Wachstum im Markt

Die Aussichten auf eine Weiterführung des Aufwärtstrends sind unbestreitbar positiv. Trotz Befürchtungen vieler Investoren und Produzenten, dass der Trend zum Campen nach der Corona-Pandemie abflauen könnte, sprechen aktuelle Daten eher für das Gegenteil.

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden in Deutschland insgesamt 41.500 Wohnmobile neu zugelassen – dies bedeutet ein Wachstum von rund 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und markiert das zweithöchste...