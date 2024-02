Knaus Tabbert Aktie: Endlich geschafft?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Knaus Tabbert zeigten sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren positiven Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führte. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt und an nur vier Tagen von negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Knaus Tabbert liegt bei 43,1 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergab, dass die Knaus Tabbert derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 49,04 EUR, während der Kurs der Aktie bei 40,75 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,9 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 42,45 EUR, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.