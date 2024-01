Knaus Tabbert Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Knaus Tabbert wird als positiv bewertet, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in den letzten Tagen auf die positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse steht die Knaus Tabbert Aktie derzeit 1,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -15,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Knaus Tabbert Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage 70 beträgt. Für den RSI der letzten 25 Tage wird hingegen eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Knaus Tabbert Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung aufweist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Knaus Tabbert Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.