Knaus Tabbert Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Knaus Tabbert liegt bei 87,88, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 68,68, was als "neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Einschätzung daher als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Knaus Tabbert derzeit 49,44 EUR, während der aktuelle Kurs bei 40,75 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -17,58 %, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 42,36 EUR, was zu einem Abstand von -3,8 % führt und somit als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "neutral" vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Knaus Tabbert wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "neutral" eingestuft wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass Knaus Tabbert hinsichtlich der Stimmung als "gut" einzustufen ist.