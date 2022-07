Knaus Tabbert AG-Aktie: Auch im Jahr 2022 auf Wachstumskurs!

Die Knaus Tabbert AG, ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, sieht sich trotz eines herausfordernden ersten Halbjahres 2022 in der Lage, weiterhin von der hohen Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen zu profitieren, was sich in einer entsprechend positiven Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2022 niederschlägt. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet der Vorstand einen deutlichen Umsatzanstieg auf über 1 Mrd. Euro. Durch die… Hier weiterlesen