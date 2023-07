Knaller-Zinsen zum Jubiläum: Die Sparda-Bank Hamburg feiert ihren 120. Geburtstag mit Sonderkonditionen für die Kundinnen und Kunden

Hamburg (ots) -Die Sparda-Bank Hamburg eG feiert in diesem Jahr ihr 120-jähriges Jubiläum. Das ist ein Grund zur Freude für die Kundinnen und Kunden und alle, die es werden wollen. Am 03. Juli bringt die Bank zwei Jubiläums-Angebote mit Sonderkonditionen auf den Markt: Ein sechsmonatiges Festgeld-Produkt mit einer Verzinsung von 3,120 % p.a. sowie ein Baufinanzierungsangebot mit vergünstigtem Jubiläumzins.Im Jahr 1903 wurde die Sparda-Bank Hamburg eG als Spar- und Darlehenskasse in Hamburg Altona gegründet. Heute ist sie mit etwa 265.000 Kundinnen und Kunden sowie rund 215.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet. "Unser 120. Geburtstag erfüllt uns mit großer Freude. Als starke Gemeinschaft stehen wir seit jeher für Sicherheit und Vertrauen und damit für Werte, die gerade in den heutigen Zeiten aktueller sind, denn je. Gleichzeitig haben wir uns als Kreditinstitut permanent weiterentwickelt und sind heute ein modernes Genossenschaftsunternehmen, das die persönliche Beratung von Mensch zu Mensch mit modernen digitalen Banking-Services kombiniert", sagt Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg.Anlässlich des Jubiläums bringt die Bank am 03.07.2023 zwei Angebote mit besonderen Jubiläums-Konditionen auf den Markt:Sparda Jubiläums-FestgeldPassend zum 120. Geburtstag bietet die Geldanlage eine Top-Verzinsung in Höhe von 3,120 % p.a. Die Laufzeit beträgt sechs Monate. Das Geburtstagsangebot kann von Kundinnen und Kunden der Sparda-Bank Hamburg sowie von Neukundinnen und Neukunden sowohl online wie auch in den Filialen abgeschlossen werden.Jubiläums-Zinsaktion BaufinanzierungIm Bereich Baufinanzierung werden die Zinsen im Monat Juli um 0,120 % p.a. reduziert. Der Zinsrabatt umfasst alle klassischen Baufinanzierungen, Anschlussfinanzierungen sowie Volltilgerdarlehen und gilt für alle Darlehensgrößen. Auch Interessenten, die aktuell noch keine Verbindung zur Sparda-Bank Hamburg haben, können die Jubiläums-Zinsaktion nutzen.Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von rund 4,4 Mrd. Euro, etwa 215.000 Mitgliedern und rund 265.000 Kundinnen und Kunden ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet. Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Seit 2013 arbeitet die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank als eines der ersten Unternehmen der Branche klimaneutral und führt ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzlösungen.2022 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.Pressekontakt:Sparda-Bank Hamburg eGAxel KrohnTelefon: 040 550055 1513Mail: presse@sparda-bank-hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuell