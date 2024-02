Klw Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von Hs Optimus zeigte im vergangenen Jahr eine Rendite von -25 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 15,95 Prozent entspricht, da der Durchschnitt bei -9,05 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt -7,92 Prozent, und Hs Optimus liegt aktuell 17,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Hs Optimus liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt dieses Bild ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Hs Optimus festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb Hs Optimus in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hs Optimus mit einem Wert von 9,9 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Branche "Bauprodukte", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 21,72, was einen Abstand von 54 Prozent zum KGV von Hs Optimus bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.