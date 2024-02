Klw Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist. Im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" liegt das KGV von Hs Optimus bei 9,9, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen. Ein RSI von 50 zeigt an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 0, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hs Optimus eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Aktienkurs von Hs Optimus hat im letzten Jahr eine Rendite von -25 Prozent erzielt, was 15,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Im Branchenvergleich der "Bauprodukte" liegt die Aktie 16,36 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.