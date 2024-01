Klw Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern dabei hilft, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Hs Optimus-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Hs Optimus.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Hs Optimus diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen rund um Hs Optimus diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche ("Industrie") liegt Hs Optimus mit einer Rendite von -33,33 Prozent mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,88 Prozent aufweist, liegt Hs Optimus mit 28,45 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ebenfalls ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Hs Optimus in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier ein "Neutral"-Wert für Hs Optimus.