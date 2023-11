Klw Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Hs Optimus betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Hs Optimus weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Hs Optimus insgesamt als "Neutral" für diesen Analysepunkt eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hs Optimus eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Hs Optimus daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hs Optimus derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,45 % in der Bauprodukte-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Hs Optimus 9,9 Euro zahlt. Dies ist 50 % weniger als der Branchendurchschnitt von 19 in der Bauprodukte-Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" und unterbewertet eingestuft.