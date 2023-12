Klw Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten beiden Wochen wurde der Hs Optimus von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also auch eine "Neutral"-Einstufung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hs Optimus bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,43 (Branche: Bauprodukte) deutlich darunter liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Hs Optimus also unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auch die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Hs Optimus zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes also die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von Hs Optimus beträgt 0 Prozent und liegt somit 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 5,42). Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung und der langfristigen Stimmungslage, während die fundamentale Bewertung aufzeigt, dass Hs Optimus unterbewertet ist, jedoch die Dividendenpolitik als eher negativ eingestuft wird.