Klüh Security wird Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastruktur

Düsseldorf (ots) -Klüh Security, ein führender Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland, ist ab sofort Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastruktur (BSKI). Der Verein ist die zentrale Anlaufstelle für Entscheider aus kritischen Infrastrukturen (KRITIS). Ziel des BSKI ist es, Sicherheitsrisiken für KRITIS-Einrichtungen und deren Zulieferer frühzeitig zu erkennen und durch gezielte Schutzkonzepte zu reduzieren.Durch die Mitgliedschaft im BSKI erhält Klüh Security eine Plattform, um sich noch aktiver an der Entwicklung von Strategien und Konzepten für den Schutz von kritischen Infrastrukturen zu beteiligen. Andersherum wird das Unternehmen seine umfassende Expertise im Bereich der Sicherheitsdienstleistungen einbringen und somit einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit leisten.Sven Horstmann, Geschäftsführer bei Klüh Security und verantwortlich für die Bereiche Innovationen und Industrie: "Die Bedrohungslage für kritische Infrastrukturen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Als Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen möchten wir daher aktiv dazu beitragen, den Schutz von KRITIS-Einrichtungen zukunftsfähig aufzustellen." Hierfür werde Klüh Security seine langjährige Erfahrung aus der Überwachung von gefährdeten Liegenschaften mit Sicherheitstechnik sowie individuelle Sicherheitskonzepte einbringen.Klüh Security betreut bereits seit vielen Jahren zahlreiche Einrichtungen und Organisationen aus dem KRITIS-Bereich. Zudem stellt das Unternehmen qualifiziertes Sicherheitspersonal in einer Vielzahl von konventionell bewachten militärischen Einrichtungen. Die hohen Anforderungen, die Klüh Security an seine Mitarbeitenden stellt, erfüllen dabei die für diesen Bereich erforderlichen höchsten Sicherheitsansprüche.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2022).Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell