Klose Consulting GmbH auf Expansionskurs: Unternehmen wächst kontinuierlich weiter und sucht neue Mitarbeiter

Lampertheim (ots) -Die Klose Consulting GmbH, eine Unternehmensberatung mit Sitz in Lampertheim, die Apotheken und Pharmaunternehmen im gesamten DACH-Raum dabei unterstützt, neue Kunden und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, expandiert: Wie die Geschäftsführer mitteilten, soll das Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt vergrößert werden, um der wachsenden Nachfrage auch in Zukunft gerecht werden zu können. Gesucht werden mehrere neue Mitarbeiter - darunter Videografen, Social Media Manager und Vertriebsmitarbeiter. Auch eine Assistenz der Geschäftsführung wird zeitnah benötigt.Die Gründer und Geschäftsführer Nicolas Klose und Mara Maier: "Apotheken gehören zu den traditionsreichsten Unternehmen in Deutschland. Ihre Mitarbeiter leisten eine wichtige Arbeit, denn sie haben sich der Aufgabe verschrieben, Menschen in gesundheitlichen Fragen zu helfen. Allerdings konfrontiert die Digitalisierung Apotheken zunehmend mit großen Herausforderungen: Um in der heutigen Zeit bestehen zu können, müssen sie digitale Marketingstrategien richtig nutzen. Gerne sind wir unseren Kunden dabei behilflich. Das Interesse an unserem Angebot hat in den letzten Monaten in rasantem Tempo zugenommen, weshalb wir ständig auf der Suche nach neuen Talenten sind, die uns bei unserer Mission unterstützen."Um mehr Platz für Wachstum und Mitarbeiter zu schaffen, hat sich die Klose Consulting GmbH zudem dafür entschieden, ein größeres Büro zu beziehen. Der Umzug soll gegen Ende des Jahres stattfinden. Mit 500 Quadratmetern wird das neue Office reichlich Platz bieten, um neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Motivierte Talente, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, mit der Unternehmensberatung gemeinsam zu wachsen und Karriere zu machen, sind herzlich eingeladen, sich bei der Klose Consulting GmbH zu bewerben.Die Unternehmensberatung zeichnet sich durch ein ambitioniertes Team aus, das Spaß an der Arbeit hat. Bei der Klose Consulting GmbH ist jeder Bewerber willkommen, der etwas aus sich machen möchte - darunter auch Quereinsteiger. Dafür bietet das junge Team den optimalen Rahmen, denn nicht nur bildet die Unternehmensberatung neue Mitarbeiter intern für ihre Wunschposition aus - auch im weiteren Verlauf besticht sie durch viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, dank der sich Arbeitnehmer sowohl fachlich als auch persönlich weiterentwickeln können. Durch ein digitales Schulungssystem ist sichergestellt, dass neue Mitarbeiter ihre Aufgaben bereits nach kürzester Zeit meistern können. Zudem können sich Bewerber auf eine attraktive Vergütung, klare Prozesse und eine angenehme Arbeitsatmosphäre freuen, wobei jeder Mitarbeiter als Bestandteil des Teams wahrgenommen und für seine Leistungen anerkannt wird. Ein topmodernes Büro mit hochwertigem Equipment und ergonomischen Arbeitsplätzen rundet die Leistungen der Klose Consulting GmbH für ihre Mitarbeiter ab."Wir wissen, dass ein Unternehmen nur dann wachsen kann, wenn das gesamte Team ein gemeinsames Ziel verfolgt. Deshalb arbeitet unser Team jeden Tag wertschätzend und respektvoll Seite an Seite, um unseren Kunden gerecht zu werden. Unseren Mitarbeitern bieten wir mehr als nur einen sicheren Arbeitsplatz - wir möchten einer der besten Arbeitgeber in unserer Region sein, für den das Wohl seines Personals an erster Stelle steht. Gemeinsam streben wir eine langfristige Zusammenarbeit an, weshalb wir jedem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich selbst weiterzuentwickeln, seine Potenziale zu entfalten und über sich hinauszuwachsen", so Nicolas Klose und Mara Maier.Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://karriere.kloseconsulting.de/Pressekontakt:Klose Consulting GmbHNicolas Klose und Mara MaierE-Mail: kontakt@kloseconsulting.deWebseite: https://kloseconsulting.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Klose Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell