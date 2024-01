Klondike Silver Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Klondike Silver. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Der gleitende Durchschnittskurs der Klondike Silver liegt bei 0,03 CAD, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 0,03 CAD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Klondike Silver im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 % erzielt, was 8,6 % unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.