Klondike Gold Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Klondike Gold hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 6,4 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,27 Prozent, und Klondike Gold liegt aktuell 6,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. Insgesamt wurde die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,07 CAD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt (Unterschied -22,22 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem negativen Rating von -12,5 Prozent. Somit wird die Klondike Gold-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.