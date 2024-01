Klöckner wird immer uninteressanter …

Die Dividendenrendite von Kloeckner & liegt aktuell bei 6,25 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von +3,09 Prozent zur Kloeckner &-Aktie und einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Kloeckner &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,96 Prozent erzielt, was 32,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 6,85 Prozent, und Kloeckner & liegt aktuell 33,81 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & liegt bei einem Wert von 11, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche unter dem Durchschnitt von 31,56 liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Kloeckner & somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Kloeckner & ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch aus der Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt sich lediglich eine "Neutral" Empfehlung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.