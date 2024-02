Klöckner, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Hunting":

Das Unternehmen Kloeckner & wird durch verschiedene Kriterien bewertet, um potenziellen Anlegern einen Einblick in die Attraktivität der Aktie zu geben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet in der Regel auf eine preisgünstige Aktie hin. Im Vergleich zur Branchenkonkurrenz weist Kloeckner & ein KGV von 11,05 auf, was 67 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt. Dies macht die Aktie laut fundamentalen Kriterien als "günstig" und erhält daher ein "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Kloeckner &. Die Anleger haben verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Trotzdem haben statistische Auswertungen ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Verkaufssignalen gab, was zu einer "Schlecht" Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Wer in die Aktie von Kloeckner & investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 5,99 % erzielen, was einem Mehrertrag von 2,89 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Kloeckner & im vergangenen Jahr eine Rendite von -27 Prozent erzielt, was 31,9 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich mit "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie aktuell sogar 33,2 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.