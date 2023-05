Klöckner: Steigendes Kurspotenzial von +1,59%

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Die Klöckner-Aktie wird derzeit von Analysten unterbewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +1,59%. Am gestrigen Tag erreichte die Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,20%, was zu einer Gesamtperformance der letzten fünf Handelstage auf +0,10% führt.

• Klöckner verzeichnete am 04.05.2023 eine Kursentwicklung von -0,20%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 10,20 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62

Das durchschnittliche Kursziel für Klöckner liegt aktuell bei 10,20 €. Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf einstufen und vier weitere Experten sie zum Kauf empfehlen aber dennoch vorsichtig bleiben sehen sechs weitere Marktteilnehmer keine Veränderungspotenzial.

Nur drei Analysten sind skeptisch und raten zum Verkauf.

Doch trotz dieser...