Klöckner: Potenzial für +30,61% zum Kursziel von 10,07 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Die Aktie von Klöckner hat sich gestern um +0,72% am Finanzmarkt entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen belief sich die Entwicklung jedoch auf -1,15%, was eine relativ pessimistische Sichtweise des Marktes vermuten lässt.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Klöckner 10,07 EUR. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +30,61%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der schwachen jüngsten Kursentwicklung.

Insgesamt empfehlen 6 Experten “halten”, während 4 weitere eher optimistisch die Bewertung “Kauf” vergeben und nur 2 Analysten die Aktie als stark kaufenswert einstufen. Das Guru-Rating bleibt mit einer Punktzahl von 3,67 unverändert.

Hinweis: Diese Informationen stellen lediglich eine Informationsquelle dar und sind keine...