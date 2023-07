Klöckner: Kursziel von 10,46 EUR - Potenzial von +22,55%

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Die Aktie von Klöckner hat nach Ansicht der Analysten eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel liegt um +22,55% vom aktuellen Preis entfernt.

• Klöckner: Am 21.07.2023 mit +1,13%

• Mittelfristiges Kursziel bei 10,46 EUR

• Guru-Rating bleibt das selbe mit 3,67

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Klöckner einen Anstieg an den Finanzmärkten um +1,13% hin. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage ergaben insgesamt einen neutralen Trend mit einem Plus von lediglich +0,65%.

Die Einschätzungen der Bankanalysten deuten darauf hin, dass sie diese Entwicklung nicht erwartet hatten und dass die Stimmung eindeutig ist.

Das mittelfristige Kursziel für Klöckner beträgt aktuell 10,46 EUR.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten bietet die Aktie Investoren ein Potenzial in Höhe von +22,55%. Es gibt jedoch einige Experten...