Klöckner: Kursziel von 10,20 EUR laut Analysten

Die Aktie von Klöckner hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verlor insgesamt -2,88%. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,05%, was die Stimmung am Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Dennoch sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial bei Klöckner. Das aktuelle Kursziel liegt bei 10,20 EUR, was einem Anstieg um +12,03% entspricht. Zwei Analysten raten zum Kauf der Aktie und vier empfehlen sie als optimistische Investition. Sieben Experten halten sich dagegen neutral.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,62 unverändert positiv und unterstreicht damit das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Klöckner.

Zusammenfassend gibt es trotz des Rückgangs der letzten Tage positive Signale für Investoren bei Klöckners Wertpapieren.