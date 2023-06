Klöckner: Kursziel bei 10,20 EUR laut Analysten

Die Aktie von Klöckner bleibt nach Meinung der Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 10,20 EUR und bietet somit ein Potenzial von +8,40% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Klöckners gestrige Marktentwicklung beträgt +0,64%

• Guru-Rating für Klöckner ist unverändert mit 3,62

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie einen Anstieg von +0,64% hin. In den letzten fünf Tagen hat sie sich um insgesamt +5,02% erholt. Die Stimmung am Markt scheint optimistisch zu sein.

Es gibt jedoch unterschiedliche Auffassungen der Analysten in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen. Während einige Experten die Einschätzung teilen und das Kurspotenzial als attraktiv einstufen, sind andere weniger überzeugt.

Das Guru-Rating für Klöckner bleibt mit einem Wert von 3,62 konstant. Von insgesamt 13 analysierten Experten sehen...