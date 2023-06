Klöckner: Kursziel bei 10,20 EUR

Die Aktie von Klöckner hat in der vergangenen Handelswoche einen Verlust von -3,30% verzeichnet. Am gestrigen Tag gab es eine weitere negative Kursentwicklung um -0,06%. Der Markt scheint also aktuell eher pessimistisch zu sein.

Doch die Bankanalysten sehen das anders und bewerten die Aktie als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 10,20 EUR was einem Kurspotenzial von +14,22% entspricht.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und vier halten sie für optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Sieben Experten schätzen die Lage neutral ein (“halten”).

Das Guru-Rating bleibt mit 3,62 unverändert. Insgesamt sind also fast die Hälfte (+46,15%) der Analysten noch optimistisch gestimmt.

