Klöckner: Kurspotenzial um fast 19 Prozent - Aktie aktuell unterbewertet

Die Aktie von Klöckner ist derzeit laut Analystenmeinung nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 9,44 EUR und bietet damit ein Potenzial von fast 19 Prozent.

• Am 01.09.2023 legte Klöckner um +0,70% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating nun bei 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67

• Mittelfristiges Kursziel von Bankanalysten beträgt aktuell 9,44 EUR

Gestern hat die Aktie von Klöckner eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und konnte einen Anstieg von +0,70% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich insgesamt ein Plus von +7,96%. Der Markt scheint also momentan recht optimistisch gestimmt zu sein.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwartet haben könnten, deutet alles darauf hin dass die Stimmung bezüglich der Aktienwerte generell positiv bleibt. Die Mehrheit der...