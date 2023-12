Klöckner-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs von Kloeckner & verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,96 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 5,36 Prozent, was bedeutet, dass Kloeckner & im Branchenvergleich eine Underperformance von -32,32 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 4,66 Prozent im letzten Jahr, und Kloeckner & lag 31,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Kloeckner & ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11, was im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 31 für vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen geprägt war. An vier Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kloeckner & diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kloeckner &-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 40,53, was bedeutet, dass Kloeckner & hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Kloeckner &.