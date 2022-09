Klöckner & Co führt die neue Marke Nexigen® ein und liefert den ersten grünen Stahl an Mercedes-Benz

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Finanztrends Video zu Klöckner



mehr >

* Klöckner & Co vermarktet nachhaltige Metall- und Servicelösungen unter neuer Marke Nexigen® * Portfolio umfasst kohlenstoffarme Stahl- und Metallprodukte sowie Logistik- und Kreislaufwirtschaftslösungen und Beratungsleistungen * Mit dem Start der neuen Marke lieferte Klöckner & Co die ersten rund 20 Tonnen deutlich kohlenstoffreduzierten ("Pro"-Kategorie) grünen Stahl an Mercedes-Benz Duisburg, 13. September 2022 - Klöckner & Co hat die neue… Hier weiterlesen