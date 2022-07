Klöckner & Co-Aktie: Erwerb von Hernandez Stainless und RSC Rostfrei Coilcenter!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Klöckner & Co hat die beiden Unternehmen Hernandez Stainless GmbH ("Hernandez") und RSC Rostfrei Coilcenter GmbH ("RSC") erworben. Beide Akquisitionen wurden über die deutsche Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, Becker Stahl-Service ("Becker"), getätigt. Die Akquisitionen markieren den Einstieg von Becker in die Edelstahlverarbeitung und erweitern damit das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens erheblich. Hernandez bietet Oberflächenbearbeitung an und lagert rostfreie… Hier weiterlesen