Klöckner: Bankanalysten sehen Kursziel von 10,20 EUR

Die Aktie des Stahlhändlers Klöckner zeigt sich derzeit am Finanzmarkt eher schwach. Gestern verzeichnete sie ein Minus von -0,16%, was in einer Woche einen Gesamtverlust von -1,02% ergibt. Diese Entwicklung scheint den Markt pessimistisch zu stimmen.

Doch eine positive Einschätzung liefern die Bankanalysten: Das mittelfristige Kursziel für Klöckner liegt im Durchschnitt bei 10,20 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, bietet dies Investoren ein Kurspotenzial von +10,21%.

Allerdings gibt es auch gegensätzliche Meinungen unter den Experten. Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere ein “Kauf”-Rating vergeben haben, bewerten sieben andere Experten das Papier lediglich mit “halten”. Insgesamt sind jedoch immerhin noch rund 46% der Analysten optimistisch gestimmt.

Hinzu kommt das positive...