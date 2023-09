Klöckner: Analysten sehen Kursziel bei 9,44 EUR

Die Aktie von Klöckner verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,68%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,34%. Was denken die Bankanalysten über die Bewertung der Aktie?

Das mittelfristige Kursziel für Klöckner liegt im Durchschnitt derzeit bei 9,44 EUR. Somit sehen die Experten ein Kurspotenzial in Höhe von +28,35%, wenn das Unternehmen dieses Ziel erreichen kann. Von den zwölf befragten Analysten empfehlen zwei einen starken Kauf der Aktie und vier weitere bewerten sie als Kauf. Sechs Experten sind weitgehend neutral eingestellt und geben das Rating “halten” ab.

Insgesamt betrachtet teilen also mehr als die Hälfte (50%) aller befragten Analysten diese positive Einschätzung. Das Gütesiegel “Guru-Rating”, das zuvor auf...