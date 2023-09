Klöckner: Analysten sehen Kursziel 19,72% über aktuellem Wert

Am Finanzmarkt verzeichnete Klöckner gestern eine Kursentwicklung von +0,06%, nachdem die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen um beachtliche +7,28% zulegen konnte. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Klöckner wird im Durchschnitt der Meinung von Bankanalysten bei 9,44 EUR gesehen. Sollte diese Prognose eintreffen, ergäbe sich ein Potenzial von +19,72%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen zwei Analysten die Aktie von Klöckner als starken Kauf und vier weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Sechs Experten vergeben hingegen das Urteil “halten”. Insgesamt sind noch immer 50% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich dabei...