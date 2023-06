Klöckner: Analysten sehen Kursziel bei 10,20 EUR

Die Aktie von Klöckner hat laut Experten derzeit ein falsches Bewertungsniveau. Das wahre Kursziel liegt um +14,67% über dem aktuellen Niveau.

• Am 09.06.2023 fiel Klöckners Aktienkurs um -0,73%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Klöckner beträgt 10,20 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62

Am gestrigen Tag verzeichnete Klöckners Aktie an der Börse eine negative Entwicklung von -0,73%. Dies führt zu einer Summe von +0,34% in den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Handelswoche mit einem relativ neutralen Trends am Markt.

Ob dies jedoch das erwartete Ergebnis der Bankanalysten war? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Klöckner beträgt 10,20 EUR gemäß durchschnittlicher Meinung der Bankexperten. Wenn diese richtig liegen...