Klöckner: Analysten sehen Kurspotenzial von +23,16% - Kursziel bei 9,44 EUR

Die Aktie des Stahlhändlers Klöckner ist in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt -4,25% gefallen. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,07%, was die pessimistische Stimmung am Markt unterstreicht.

Doch die Bankanalysten haben eine positivere Meinung: Das mittelfristige Kursziel für Klöckner liegt im Durchschnitt bei 9,44 EUR. Dies würde ein Potenzial von +23,16% gegenüber dem aktuellen Preis bedeuten.

Derzeit empfehlen 2 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 4 bewerten sie als “Kauf”. Die Mehrheit (6 Experten) sieht das Papier neutral und vergibt die Bewertung “halten”. Insgesamt sind also noch immer +50,00% der Analysten optimistisch.

Das Guru-Rating für Klöckner wurde zuletzt auf einem Niveau von 3,67 gehalten.