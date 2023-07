Klöckner: Analysten sehen Kurspotential von 18,66% - Das wahre Kursziel liegt bei 10,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Die Aktie von Klöckner hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,97% hingelegt. In der vergangenen Woche beträgt die Gesamtsteigerung bereits +3,83%. Die Experten sind optimistisch und teilen diese Einschätzung des Marktes.

Das mittelfristige Kursziel für Klöckner liegt bei 10,46 EUR und würde somit ein mögliches Wachstumspotential in Höhe von +18,66% eröffnen. Nach dieser jüngsten positiven Trendentwicklung gibt es jedoch unterschiedliche Bewertungen unter den Analysten.

2 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie von Klöckner als starkes Investment. Weitere 4 Experten bewerten sie als kaufenswert aber nicht euphorisch. Hingegen haben sich insgesamt 6 weitere Bankanalysten neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Positiv zu betonen ist jedoch die Tatsache, dass mehr als die...