Klöckner: Aktienkurs laut Analystenbewertung unterbewertet – Kurspotenzial von +22,60%

Der gestrige Handelstag brachte Klöckner an der Börse einen Verlust von -1,41%. In den vergangenen fünf Tagen betrug das Minus sogar -2,28%, was die derzeitige pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Dennoch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie mittelfristig bei 9,44 EUR liegen sollte. Das bedeutet ein Potenzial von +22,60% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung des Unternehmens.

Von insgesamt zwölf analysierenden Experten bewerten zwei die Aktie als stark kaufenswert und vier weitere empfehlen den Kauf. Sechs sind neutral eingestellt und vergeben das Rating “halten”. Somit bleibt eine positive Einschätzung mit einem Anteil von +50,00%.

Abgerundet wird dies durch den Trend-Indikator “Guru-Rating”, welcher seit kurzem...