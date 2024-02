Klöckner Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Kloeckner & Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,45 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 6,89 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Kurs von 6,7 EUR in ähnlicher Höhe (+2,84 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber der Kloeckner & Aktie in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dennoch wurden auch vereinzelt "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,05 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Kloeckner & Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Branche eine Rendite von -27 Prozent verzeichnet, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite mit 29,84 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.