Klöckner: Aktie unterbewertet laut Analysten - Kurspotenzial bei 10,46 EUR

Die Klöckner-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung von +0,65% verzeichnet. Am gestrigen Tag konnte sie jedoch um +1,13 % zulegen. Laut Bankanalysten ist die Stimmung am Markt derzeit relativ neutral.

Allerdings sind sich diese einig darüber, dass das mittelfristige Kursziel von Klöckner bei 10,46 EUR liegt – ein Potenzial von +22,55%. Die Mehrzahl der Experten teilt diese Einschätzung und gibt dem Unternehmen ein Kauf-Rating (50%), während andere es als “halten” bewerten (30%) oder gar nicht empfehlen (20%).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67.