Klöckner: Aktie unterbewertet - Kursziel 10,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Die Klöckner-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -2,83% an Wert verloren und am gestrigen Tag weitere -0,12% hingelegt. Die Marktstimmung ist derzeit eher pessimistisch.

Allerdings sind Analysten anderer Meinung und sehen die Klöckner-Aktie aktuell als unterbewertet an. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten im Durchschnitt 10,46 EUR – ein Potenzial von +22,05%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit schwachem Trend.

Zwei Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und vier weitere bewerten sie als “Kauf”. Sechs Experten empfehlen dagegen die Position “halten”, was einer weitgehend neutralen Bewertung entspricht.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67. Insgesamt geben also +50,00% aller befragten Analysten eine optimistische...