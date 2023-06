Klöckner: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 10,20 EUR

Die Klöckner-Aktie wird von Analysten als derzeit unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei einem Aufschlag von +12,09% zum aktuellen Wert.

• Am 09.06.2023 stieg die Klöckner-Aktie um +1,56%

• Mittelfristiges Kursziel bei 10,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 3,62

Gestern erreichte die Klöckner-Aktie an der Börse ein Plus von +1,56%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich damit ein Gesamtwachstum in Höhe von +2,65%. Der Markt scheint somit aktuell optimistisch zu sein.

Wie sieht es jedoch aus Sicht der Bankanalysten aus? Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf 10,20 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde dies für Anleger eine Chance auf eine Rendite im Bereich von +12,09% bedeuten. Trotz des positiven Trends teilen jedoch nicht alle Experten diese...