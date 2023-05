Klöckner: Aktie unterbewertet - Kursziel 10,20 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Klöckner-Aktie am Finanzmarkt keine positiven Ergebnisse verbuchen. Der durchschnittliche Verlust beläuft sich auf -0,33%, was einer vollständigen Handelswoche von -1,39% entspricht. Angesichts dieser Entwicklung zeigt sich der Markt momentan eher pessimistisch.

Trotzdem sind Experten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel des Unternehmens Klöckner noch lange nicht erreicht worden ist. Im Durchschnitt rechnen Bankanalysten mit einem mittelfristigen Zielkurs in Höhe von 10,20 EUR für die Aktie. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Potential von +10,87% bedeuten und somit Investoren eine lukrative Möglichkeit bieten.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Auffassung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit. Insgesamt haben sich 13 Experten mit ihren Empfehlungen zu Wort...