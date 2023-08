Klöckner-Aktie unterbewertet: Kursziel 10,07 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Die Klöckner-Aktie hat gestern eine positive Entwicklung von +0,68% am Finanzmarkt gezeigt. In der vergangenen Handelswoche konnte jedoch ein Trend mit -5,27% beobachtet werden, was den Markt pessimistisch stimmen könnte.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 10,07 EUR gesehen. Dieser Wert liegt um +24,55% über dem aktuellen Kurs und zeigt somit ein großes Potenzial für Investoren auf. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in den letzten fünf Handelstagen.

Von zwölf Bankanalysten empfehlen zwei Experten die Aktie stark zum Kauf und vier weitere setzen das Rating “Kauf”. Sechs Analysten bewerten die Aktie mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt bei 3,67 unverändert.

Fazit: Die Klöckner-Aktie ist laut Analysteneinschätzungen aktuell unterbewertet und bietet Investoren...