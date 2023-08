Klöckner-Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 10,07 Euro

Nach Meinung von Bankanalysten ist die Klöckner-Aktie derzeit nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 10,07 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +32,85% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Am gestrigen Tag konnte die Aktie eine positive Entwicklung von +0,60% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei -0,98%. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ neutral zu sein.

Das Guru-Rating der Klöckner-Aktie bleibt unverändert bei 3,67. Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Sichtweise auf die Aktie liegt aktuell bei +50%.