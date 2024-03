Klöckner Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Dividendenrendite der Kloeckner &-Aktie beträgt derzeit 5,99 Prozent, was 3,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Kloeckner & bei -27,44 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,4 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Kloeckner & mit 39,83 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kloeckner &-Aktie derzeit bei 7,12 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 6,505 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,64 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,69 EUR, was einem Abstand von -2,77 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtnote "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Kloeckner &. Die Redaktion bewertet dies als "gut". Es wurden allerdings auch 8 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.