Klöckner: Aktie ist unterbewertet - Kursziel bei 10,46 EUR

Die Aktie von Klöckner scheint derzeit laut Experten nicht angemessen bewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 10,46 EUR, was einem Potenzial von +18,66% entspricht.

• Am 28.07.2023 stieg der Finanzmarkt um +0,69%

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert von 3,67

• Nach jüngster positiver Entwicklung bleiben einige Analysten skeptisch

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Klöckner-Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag um weitere +0,69% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist somit optimistisch und lässt das Interesse an dieser Aktien steigen.

Allerdings sind sich Experten uneinig über die tatsächliche Bewertung des Unternehmens. Während das mittelfristige Kursziel bei 10,46 EUR liegt und damit ein Potential von +18,66% eröffnet wird, teilen nicht alle Analysten...