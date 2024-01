Klöckner Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Derzeit schüttet Kloeckner & höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Mit einer Dividendenrendite von 5,99 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,13 % liegt die Dividendenpolitik der Aktie im Vergleich deutlich über dem Durchschnitt und erhält daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Kloeckner &-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 13 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ist die Kloeckner &-Aktie derzeit +7,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -10,48 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & liegt derzeit bei 11,05, was bedeutet, dass die Börse 11,05 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 65 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31,35. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".